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NBA play-off'larında son durum

NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 mağlup eden Boston Celtics, seride durumu 3-0 yaparak avantajını devam ettirdi.

Spor 24.04.2022, 17:34
NBA play-off'larında son durum

NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. Nets'e karşı evinde oynadığı iki maçı kazanan Celtics, rakibini deplasmanda da yenerek Doğu Konferansı yarı finaline çıkmaya çok yaklaştı.

Celtics'te 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Jaylen Brown da 23 sayı, 5 asistlik katkıda bulundu.

Nets cephesinde Bruce Brown 26 sayı, 8 ribaunt, Kevin Durant 16 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Kyrie Irving 16 sayı, 9 asistle mücadele etti.

Jazz ve Timberwolves serileri eşitledi

Utah Jazz, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 100-99 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisini 2-2'ye getirdi.

Jazz'ı galibiyete, kenardan gelerek 25 sayı atan Jordan Clarkson, 23 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Rudy Gobert taşıdı.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Batı'daki bir diğer ilk tur serisinde ise Minnesota Timberwolves, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies maçını 119-118 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves'ta 33 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza atan Karl-Anthony Towns ve 24 sayı, 3 blokla oynayan Anthony Edwards öne çıktı.

Grizzlies'te Desmond Bane 34 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Ja Morant 11 sayı, 15 asist, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Raptors, 76ers'a karşı ilk galibiyetini aldı

Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a ilk 3 maçı kaybettiği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. müsabakasını 110-102 kazandı.

Pascal Siakam'ın 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle sürüklediği Raptors'a, Gary Trent 24 sayılık katkıda bulundu.

76ers'ta James Harden 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blok ve Joel Embiid 21 sayı, 8 ribaunt üretti. Yalnızca 1,5 dakika süre alan Furkan Korkmaz, skora katkı yapamadı.

Kaynak: AA
#NBA #playoff
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