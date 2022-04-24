NBA play-off'larında son durum
NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 mağlup eden Boston Celtics, seride durumu 3-0 yaparak avantajını devam ettirdi.
NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. Nets'e karşı evinde oynadığı iki maçı kazanan Celtics, rakibini deplasmanda da yenerek Doğu Konferansı yarı finaline çıkmaya çok yaklaştı.
Celtics'te 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Jaylen Brown da 23 sayı, 5 asistlik katkıda bulundu.
Nets cephesinde Bruce Brown 26 sayı, 8 ribaunt, Kevin Durant 16 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Kyrie Irving 16 sayı, 9 asistle mücadele etti.
Jazz ve Timberwolves serileri eşitledi
Utah Jazz, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 100-99 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisini 2-2'ye getirdi.
Jazz'ı galibiyete, kenardan gelerek 25 sayı atan Jordan Clarkson, 23 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Rudy Gobert taşıdı.
Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Batı'daki bir diğer ilk tur serisinde ise Minnesota Timberwolves, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies maçını 119-118 kazanarak durumu 2-2 yaptı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves'ta 33 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza atan Karl-Anthony Towns ve 24 sayı, 3 blokla oynayan Anthony Edwards öne çıktı.
Grizzlies'te Desmond Bane 34 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Ja Morant 11 sayı, 15 asist, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
Raptors, 76ers'a karşı ilk galibiyetini aldı
Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a ilk 3 maçı kaybettiği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. müsabakasını 110-102 kazandı.
Pascal Siakam'ın 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle sürüklediği Raptors'a, Gary Trent 24 sayılık katkıda bulundu.
76ers'ta James Harden 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blok ve Joel Embiid 21 sayı, 8 ribaunt üretti. Yalnızca 1,5 dakika süre alan Furkan Korkmaz, skora katkı yapamadı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|55
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|50
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|49
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Denizlispor
|32
|39
|15. Boluspor
|32
|38
|16. Menemen Belediyespor
|32
|37
|17. Kocaelispor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|32
|63
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|53
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|50
|9. Brighton
|34
|43
|10. Newcastle
|34
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|33
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25