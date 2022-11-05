Napoli, zor deplasmanı geçti: 1-2
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Napoli, en yakın takipçisi Atalanta'yı 2-1 mağlup oldu.
Spor 05.11.2022, 22:37
Ev sahibi Atalanta, 19. dakikada Ademola Lookman'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakalayan Napoli, 35. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle galibiyete uzandı.
Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, ikinci sıradaki Atalanta ise 27 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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