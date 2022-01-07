Napoli üstünlüğünü koruyamadı
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus ile Napoli Torino'da 1-1 berabere kaldı.
Spor 07.01.2022, 07:07
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus ile Napoli, 1-1 berabere kaldı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki takım karşılaştı.
Konuk Napoli, 23. dakikada Dries Mertens ile öne geçti: 0-1.
Ev sahibi Juventus, ikinci yarının 54. dakikasında Federico Chiesa ile beraberlik golünü buldu: 1-1.
Başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Napoli, puanını 40'a çıkarırken, 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise puanını 35 yaptı ve 5. sırada kaldı.
Kaynak: Fotomaç
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