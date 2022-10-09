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Napoli, liderliğini sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Napoli, Cremonese'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti ve ligde liderliğini sürdürdü.

Spor 09.10.2022, 23:07
Napoli, liderliğini sürdürdü

Cremonese'ye konuk olan Napoli, 26. dakikada Matteo Politano'nun penaltıdan attığı golle müsabakada öne geçti: 0-1.

İlk yarıyı Napoli önde tamamlarken, ikinci yarının başında ev sahibi ekip, 47. dakikada Cyriel Dessers ile beraberliği yakaladı: 1-1. Konuk takım, 76. dakikada Giovanni Simeone ile yeniden öne geçti: 1-2.

90+3. dakikada Hirving Lozano ile farkı 2'ye çıkaran Napoli, 90+5. dakikada Mathias Olivera ile maçın skorunu tayin eden golü buldu: 1-4.

Cremonese'yi deplasmanda 4-1 mağlup eden Napoli, puanını 23 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, bu müsabakayı kazanarak ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

Atalanta'nın bu hafta Udinese ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp puan kaybetmesiyle, Napoli zirvede tek başına yer aldı. Atalanta, lider Napoli'nin 2 puan gerisinde 21 puanla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 20 puanlı Udinese ve Milan bulunuyor.

Serie A'nın 9. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Torino-Empoli: 1-1, Monza-Spezia: 2-0, Salernitana-Hellas Verona: 2-1.

Ligde 9. hafta, bu akşam oynanacak Roma-Lecce mücadelesi ve yarın akşam yapılacak Fiorentina-Lazio karşılaşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA
#Napoli #Cremonese
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