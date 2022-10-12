Napoli, 4'te 4 yaparak son 16 turuna kalmayı garantiledi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Napoli, evinde Ajax'ı 4-2 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak son 16 turuna kaldı.
Spor 12.10.2022, 22:46
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Napoli, Ajax'ı konuk etti.
Napoli, Hirving Lozano'nun golüyle 4. dakikada öne geçti. İtalyan ekibi, 16'da Giacomo Raspadori'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı
Ajax'ta Davy Klaassen 49. dakikada skoru 2-1'e getirren golü kaydetti.
Khvicha Kvaratskhelia, 62. dakikada penaltıdan Napoli'nin üçüncü golünü kaydetti ve farkı tekrar ikiye çıkardı.
Ajax, 81. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Steven Bergwijn skoru 3-2'ye getirdi.
Son dakikalara 3-2'lik Napoli üstünlüğüyle girilirken 89'da Victor Osimhen, Napoli'nin 4. golünü kaydetti ve skoru belirledi.
Bu sonuçla, İtalyan ekibi 4'te 4 yaparak Devler Ligi'nde son 16 turunu garantiledi.
Kaynak: TRT Spor
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