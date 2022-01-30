banner38

Nadal nefis döndü: 3-2

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev karşısında 2-0'dan gelip 3-2 galip gelerek muhteşem bir zafer elde etti.

Spor 30.01.2022, 17:24 30.01.2022, 18:09
Nadal nefis döndü: 3-2

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Rod Laver Arena'da oynanan final mücadelesinde, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkan son ABD Açık şampiyonu 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 21. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak isteyen 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan 25 yaşındaki Medvedev, yarım saat süren ilk 5 oyunluk bölümde, iki servis oyununu 7 dakikada kazanırken, Nadal servislerine tutunmak için çok daha fazla çaba harcamak zorunda kaldı. Beşinci oyunda üçüncü kez servis kırma şansı yakalayan Rus sporcu, Nadal'ın üst üste yaptığı basit hataları değerlendirerek puan vermeden oyunu aldı ve 3-2 öne geçti.

Medvedev'in üç katı basit hata yapan (15-5) ve ilk servislerin oyuna girmesinde yüzde 54'te kalan Nadal, çift hatalarla 30-0 geriye düştüğü 7. oyunu da puan alamadan kaybetti ve 5-2 geriye düştü. Rus tenisçi, 42 dakika süren ilk seti zorlanmadan 6-2 hanesine yazdırdı.

Nadal zorladı, Medvedev izin vermedi

İkinci sette toparlanan ve çeşitlendirdiği oyunuyla rakibini zorlamaya başlayan Nadal, dördüncü oyunda 40 vuruşluk bir rallinin ardından 40-15 öne geçti ve maçta ilk kez servis kırma şansı yakaladı. İlk servis kırma puanını "ace" ile geri çeviren Medvedev, ikincisinde basit hata yapınca İspanyol sporcu 3-1 üstünlüğü sağladı. Nadal, üç dakika süren servis oyununu da ilk kez puan vermeden aldı ve durumu 4-1 yaptı.

7. oyunda servisini kırdıran 35 yaşındaki Nadal, 8. oyunda bir kez daha rakibinin servisini kırarak kaybettiği avantajını geri aldı. File önüne çıkan, kısa toplarla çizgi gerisindeki Medvedev'i çaresiz bırakan Nadal, puanlarda 40-15 geriden gelerek set için servis atsa da yaptığı üst üste üç basit hatayla 15 dakika süren oyunu rakibine verdi: 5-4.

Kalan oyunlarda iki sporcu da servisine tutununca kazananı tie-break belirledi. 2-0 geriye düştüğü bu bölümde daha az hata yapan Medvedev, tie-break'i 7-5, seti de 7-6 alarak durumu 2-0 yaptı.

İlk servislerden kazanılan puan yüzdesini ilk sete göre yüzde 57'den 86'lara çıkaran Nadal, setin ilerleyen dakikalarında yine oyundan düştü. İspanyol sporcu, basit hatalarla kaybettiği puanlara da çözüm bulamadı ve bu sette de rakibine göre daha kötü bir istatistik (20-16) sergiledi. Medvedev de ilk servislerin oyuna girme oranında ikinci sette büyük bir düşüş yaşadı.

Nadal'ın inadı şampiyonluğu getirdi

Üçüncü setin 6. oyununda 40-0 geriden gelerek servisine tutunan Nadal, 9'uncu oyunda servis kırarak büyük avantaj yakaladı. Hatasız oynadığı servis oyununu puan vermeden alan İspanyol tenisçi, 64 dakika süren seti 6-4 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Kortta ritmini bulan Nadal, üçüncü oyunda servis kırarak dördüncü sete iyi bir başlangıç yaptı ancak sonraki oyunda avantajını geri verdi. 5. oyunda 40-0 geriden gelen Medvedev karşısında ısrarını sürdüren Nadal, 7. denemesinde başarılı oldu ve bir kez daha servis kırarak 3-2 öne geçti. Oyunu domine eden İspanyol tenisçi, bu seti de 6-4 alarak maça yeniden ortak oldu.

Seyircinin desteğini arkasına aldığı Rod Laver Arena'da, moral üstünlüğünü de oyununa yansıtan Nadal, beşinci oyunda kırdığı servisle 3-2 üstünlüğü yakaladı. Oyunlarda 5-4, puanlarda 30-0 öndeki İspanyol rakibinin servisini kıran Medvedev, çok kritik bir oyun alarak durumu 5-5 yaptı.

Temposunu yeniden artıran Nadal, 11. oyunda alt ettiği rakibine son oyunda puan vermeden seti 7-5, 5 saat 24 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

Nadal, bu şampiyonluğunun ardından 2 milyon 875 bin Avustralya doları (yaklaşık 27 milyon lira) para ödülünün sahibi oldu.

İspanyol sporcu zirvede tek başına

Kariyerlerinde 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal arasındaki rekor kırma mücadelesinde kazanan İspanyol sporcu oldu.

Djokovic'in sınır dışı edilmesi nedeniyle katılamadığı Avustralya Açık'ı 2-0 geriden gelerek kazanan Nadal, 21 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan erkek sporcu olarak tarihe geçti.

Fransa Açık'ta 13 şampiyonluğu bulunan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanyol sporcu, genel sıralamada ise en fazla grand slam kazanan 4. sporcu oldu. 24 şampiyonlukla Margaret Court'un zirvede yer aldığı listede, Serena Williams 23 zaferle ikinci, Steffi Graff 22 kupayla üçüncü sırada bulunuyor.

2019 Wimbledon'da Federer, 2021 ABD Açık'ta da Djokovic, korta 21. şampiyonluk için çıkmış ancak rakiplerini geçememişti.

Melbourne'de kazanan en yaşlı 3. isim

35 yaşındaki Nadal, Avustralya Açık tarihinde şampiyonluğa uzanan en yaşlı 3. erkek tenisçi oldu.

Daha önce Ken Rosewall 37, Roger Federer 36 yaşında turnuvada kupa kaldırmıştı.

Nadal ayrıca 30 yaşından sonra 7. grand slam şampiyonluğunu kazandı. Bu alanda 9 zaferle Djokovic listenin başında yer alıyor.

Nadal, final kaybetme geleneğine son verdi

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek kazanan ve turnuvada o tarihten bu yana oynadığı 4 finali kaybeden Nadal, 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

İspanyol tenisçi, 2012 ve 2019'da Djokovic'e, 2014'te Stan Wawrinka'ya, 2017 yılında da Federer'e finalde kaybetmişti.

Medvedev rövanşı alamadı

Nadal ile ikinci kez grand slam finalinde karşı karşıya gelen Medvedev, rövanşı alamadı. 2019 ABD Açık finalinde de Nadal, rakibini 3-2 yenmişti.

Turnuvada geçen yıl da final oynayan ve Djokovic'e 3-0 yenilen Rus sporcu, Melbourne'deki üst üste iki finalden mağlubiyetle ayrıldı.

Medvedev, erkeklerde açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk tenisçi olma fırsatını değerlendiremedi. Rus sporcu, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

Kaynak: AA
#Avustralya Açık #Rafael Nadal #daniil medvedev
Yorumlar (0)
banner35
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11