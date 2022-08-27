Naci Ünüvar derbide tribünde olacak
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncu Naci Ünüvar, imzaya geliyor. Genç oyuncun yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacağı öğrenildi.
Spor 27.08.2022, 16:32
Bordo-mavili kulüp, Naci Ünüvar'ın kiralık transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.
Yarın sabah saat 07.40'ta Trabzon'da olacağı öğrenilen 19 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalanacak.
Naci Ünüvar'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenildi.
Derbide tribünde
Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar'ın, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray derbisini tribünden takip etmesi bekleniyor.
Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen genç oyuncu, Ajax ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2026 yılına kadar uzatmıştı.
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