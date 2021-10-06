N'Koudou Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahada olacak mı? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ın 4. haftada oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Antalya,Adana Demirspor,Altay ve Sivas maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun 15 gün daha takımdan uzak kalması bekleniyor. Kapsül sakatlığı yaşayan yıldız futbolcunun G.Saray derbisinde sahada olması bekleniyor.