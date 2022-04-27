Müthiş maçta 7 gol

Etihad'daki maça City golle başladı. Riyad Mahrez'in asistinde top ağlarla buluşturan Kevin de Bruyne takımını 1-0 öne geçirdi. 11. dakikada ilk golü atan De Bruyne, bu kez asist yaptı ve Gabriel Jesus ikramı geri çevirmeyince skor 2-0 oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema sahneye çıktı ve attığı gole farkı bire indirdi: 2-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Manchester City, 53. dakikada Philip Foden'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 55. dakikada Vinicius Junior farkı tekrar bire indirdi: 3-2. Müthiş heyecana sahne olan maçın 74. dakikasında City, Bernardo Silva ile skoru 4-2 yaptı ancak pes etmeyen Real Madrid, 82. dakikada Benzema'nın penaltıdan attığı golle skoru 4-3'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca müthiş maçı Manchester City 4-3 kazanan taraf oldu.

Dev eşleşmede finale kalacak takımı belirleyecek maç 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak maçta belli olacak.

Kaynak: beIN SPORTS