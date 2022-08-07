Müthiş maç Galatasaray'ın: 0-1

17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak’ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt’un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.

37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria’nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghacha'nın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

54. dakikada Ghacha'nın pasıyla topla buluşan Haji Wright, rakibini geçtikten sonra uygun pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Muslera, topu güçlükle kurtardı.

62. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Midtsjo'nün pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.