Mustafa Muhammed’in aracı kazaya karışmıştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in lüks cipiyle seyreden arkadaşının Şişli’de yolun karşısına geçerken çarptığı yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Şişli Merkez Mahallesi’nde önceki hafta salı günü saat 14.00 sıralarında yaşanan kazada, Galatasaray’ın Fransız takım Nantes’e kiraladığı futbolcu Mustafa Muhammed’in lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı.
Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yanmıştı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralanmıştı.
Beyin kanaması geçirip ameliyata alınmıştı
Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hayrettin Korkmaz'ın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenilmişti.
Bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti
Olayın ertesi günü özel bir hastanede ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 hafta tedavi görünen Hayrettin Korkmaz, kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi’ndeki Hacı Şaban Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sürücü serbest bırakılmıştı
Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuş, çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülmüştü.
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