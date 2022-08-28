Mustafa Muhammed oyuna girdi maçı aldı
Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, Toulouse'a attığı gol ve yaptığı asistle takımını galibiyete taşıdı. Muhammed'in yeni takımındaki ilk golü ve asistini haberimizden izleyebilirsiniz.
Spor 28.08.2022, 16:48 28.08.2022, 16:56
Fransa Ligue 1'de Nantes, sahasında konuk ettiği Toulouse'u 3-1 mağlup etti.
Nantes'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mustafa Muhammed, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Takımı 1-0 gerideyken oyuna giren Mısırlı futbolcu, performansıyla galibiyetin mimarı oldu.
Nantes'ın 50. dakikada Evann Guessand ile eşitliği yakaladığı maçta sahneye çıkan Muhammed, 55. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
61. dakikada da Simon'un attığı golde asisti yapan Mustafa Muhammed, skorun 3-1'e gelmesini sağladı.
Galatasaray'dan kiralanan Muhammed, böylece yeni takımındaki ilk skorlarını yapmış oldu.
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