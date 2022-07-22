Mustafa Muhammed Nantes'ta
Galatasaray, Mustafa Muhammed'in kiralık transferi için Fransa'nın Nantes Kulübü ile anlaştı
Spor 22.07.2022, 01:32
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Nantes'ın geçici transfer için 250 bin avro ödeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, Nantes'ın 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5 milyon 750 bin Avro karşılığında transfer edebileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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