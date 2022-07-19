Mustafa Muhammed ağlaya ağlaya gitti
Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı golcü futbolcu Mustafa Muhammed, havaalanında duygusal anlar yaşadı.
Spor 19.07.2022, 19:27
Fransız ekibine kiralık olarak transfer olan Mustafa Muhammed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.
Takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mustafa Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim. Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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