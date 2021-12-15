Muslera sahalara ne zaman dönecek?
Sivas maçında Luyindama ile çarpışan ve stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Galatasaray'da tecrübeli kalecinin sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Spor 15.12.2021, 11:38
Muslera'nın sakatlığını FANATİK'e değerlendiren Operatör Doktor Hilmi Karadeniz önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sivas maçında Luyindama ile çarpışan ve stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi.
Muslera'nın sakatlığını FANATİK'e değerlendiren Operatör Doktor Hilmi Karadeniz, "İç yan bağı tam yırtık ve ön çapraz bağı esneme söz konusu. Bu tarz bir yırtıkta ortalama 2.5-3 ayda tam iyileşme süreci beklenir. Bunu hızlandırmak için uğraşacak Galatasaray ekibi. Yener abi (İnce) bu konuda gerekeni yapacaktır zaten. Ama öngörüm 2.5-3 ayda sahalara dönecek hale gelir" dedi.
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