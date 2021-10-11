Muslera'nın Messi'den yediği gol tartışma çıkardı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Arjantin maçında Lionel Messi'den yediği hatalı golle gündem oldu.
Spor 11.10.2021, 11:19
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin sahasında Uruguay'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo De Paul ve 62. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
"Messi atmadı, Muslera yedi"
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın karşılaşmada Messi'den yediği gol tartışmalara neden oldu. Arjantinli yıldızın ceza sahası içerisine yaptığı orta, kimseye değmeden filelerle buluştu.
Son dönemde hatalarıyla gündeme gelen tecrübeli eldivenin kalesinde gördüğü gol için sosyal medyada, "Messi atmadı, Muslera yedi" şeklinde yorumlar yapıldı.
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