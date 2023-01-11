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Muslera: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"

Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri derbiye iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sonuç 3-0 ama son dakikalarda iki gol attık." dedi.

Spor 11.01.2023, 16:54
Muslera: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"

Tecrübeli file bekçisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözerine vefatının birinci yıl dönümü olan milli futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Muslera, "Ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ayrıca dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Gününüzü de kutlarım." dedi.

Maçlara çok iyi hazırlandıklarını aktaran Muslera, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik ve güzel bir sonuç aldı. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor. Biz sonuçların daha iyi olması için çabalamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Uruguaylı kaleci, takımdan ayrılan Marcao'nun yerine takıma dahil olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdulkerim Bardakcı da Konyaspor'da çok iyi bir sezon geçirmişti. Türkiye'deki en iyi stoperlerden birisi. Marcao da çok güzel bir sezon geçirmişti. İspanya'da ona başarılar diliyorum. Çok karşılaştırmaya gerek yok, Galatasaray oyuncusu zaten yüksek kalitede bir oyuncu olmak zorunda. İkisi de kaliteli oyuncu." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"

Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri derbiye iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sonuç 3-0 ama son dakikalarda iki gol attık. Onlar da iyi mücadele ettiler, beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar için çok ayrı, özel bir şey. O açıdan çok güzel bir başarı aldık." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de bu hafta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan 36 yaşındaki kaleci, "Türkiye'de sadece üç büyüklere karşı değil, bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, şimdi Hatayspor maçında rahat olacağız diye bir şey yok. Tam tersine Hatayspor'a karşı daha konsantre bir şekilde çıkacağız. Derbiye hazırlanıyormuş gibi hazırlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarıyla evde vakit geçirdiği için çok fazla maç takip edemediğini aktaran Muslera, kalecilere yönelik eleştiriler hakkında ise "Kalecilere çok sert çıkabiliyorlar. Öncellikle onların birer insan olduğunu düşünmemiz lazım. Onlara bu kadar sert eleştirilerde bulunmamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim"

Fernando Muslera, kariyer planıyla ilgili bir soru üzerine, "Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki adımla ilgili herhangi bir planım yok." ifadesini kullandı.

Muslera, şampiyonluk yarışı konusunda ise "Sezonun bitmesine daha çok var. Pozitif düşünceyle devam etmemiz gerekiyor. Her maç çok zor olacak. Onun dışında Türkiye Kupası var. Kupa da bizim hedeflerimizden biri. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk şu anda bizim için hayal, o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Fernando Muslera
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