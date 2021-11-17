Muslera'dan geceye damga vuran hata!

Bolivya, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçında Uruguay'ı konuk etti. Maç Bolivya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın golleri Bolivya adına 30' 79' Arce, 45' Moreno'dan geldi.

Moreno'nun 62. dakikada penaltı kaçırdığı mücadelede Bolivyalı Carmelo Arnez ise 75. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuva tehlikeye girdi

Bu sonucun ardından Bolivya puanını 15'e çıkarırken Uruguay 16 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde geriye 3 maç kaldı. Uruguay geride kalan 3 maçta sırasıyla Venezuela, Peru ve Şili ile karşılaşacak. Uruguay bu maçlardan istediği sonuçları alamazsa 2022 Katar'da yer alamayacak.

MUSLERA'NIN PERFORMANSI MAÇA DAMGA VURDU

Bolivya-Uruguay maçına ise Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı inanılmaz hata damga vurdu. Muslera, Bolivya'nın 30. dakikada Juan Arce ile bulduğu gole ceza sahasına yapılan orta-şut karışımı vuruşa müdahele etmeye çalıştı fakat top ağlara gitti. Bolivya bu golle 1-0 öne geçti.

ARJANTİN'DEN SONRA BOLİVYA

Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı karşılaşmada da yaptığı büyük hatayla gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk olduğu Bolivya maçında Fernando Muslera'nın yediği gol yine gündem oldu.

Kaynak: Fanatik