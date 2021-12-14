Muslera'da yırtık tespit edildi
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun minimum 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Fernando Muslera 83. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Muslera'da yırtık tespit edildi
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini duyurdu. Başarılı file bekçisinin minimum 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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