Murat Ülker, Fenerbahçe Basketbol Müzesi açılış töreninde konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından basketbol müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Ülker Sport Arena'daki açılış törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımı eski oyuncuları, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende Murat Ülker de bir konuşma yaptı.