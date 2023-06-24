Murat Ülker'den Fenerbahçe'ye 500 milyon dolarlık bağış

Fenerbahçe başkanlığı için adı geçen iş insanı Murat Ülker, katıldığı bir YouTube kanalında kulübe yarım milyar dolar bağışladığını söyledi.

Ülker, başkanlık için aday olmayacağını belirtirken, Fenerbahçe'nin var olan başkanının işi en iyi şekilde yaptığını ifade etti.

Futbol hakkındaki düşüncesini de paylaşan Ülker, basketbol gibi biraz daha hızlı olması gerektiğini söyledi.

İsmi Fenerbahçe başkanlığı ile anılan iş insanı Murat Ülker, kulübe ne kadar bağışta bulunduğunu söyleyerek başkanlığa aday olmayacağını belirtti.

"YARIM MİLYAR DOLAR VERDİM"

Katıldığı bir YouTube kanalına konuşan Ülker, ilk olarak kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'ye şu ana kadar ne kadar para verdiniz?" sorusuna, "Yarım milyar dolar verdim. Fenerbahçe bunları hak ediyor" yanıtını verdi.

Başkanlık için sorulan "Çocuklarınızın ileride Fenerbahçe'nin yöneticisi, başkanı olmak ister misiniz?" sorusunu da cevaplayan Ülker, "Fenerbahçe'ye başkan aramıyorlar, var başkanı. O işi, anlayan kişilerin yapması gerekir. Futbol hakkındaki benim düşüncemi sorarsanız, ben futbolu biraz yavaş buluyorum. Basketbol gibi biraz hızlanması lazım" şeklinde yanıt verdi.