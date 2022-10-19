Murat Sancak'tan sürpriz transfer açıklaması: 'Ali Koç'la telefonda görüştük'

Geçtiğimiz sezon 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e terfi eden, futboluyla otoritelerin takdirini kazanan ve yaz transfer dönemindeki transferleri büyük ses getiren Adana temsilcisi, Süper Lig'de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunun sahibi... Montella yönetiminde güçlü bir kadro oluşturan ve lige renk katan 'Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, Skorer TV'ye gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

'HEDEFİMİZ AVRUPA'

Adana Demirspor'un bu sezon hedefinin Avrupa kupaları olduğunun altını çizen Sancak "Avrupa hedefini koyarken, birincilikte Avrupa var, ikincilikte de Avrupa var, üçüncülükte de Avrupa var, dördüncülükte de var, kupada da var. Hangisini Allah nasip ederse onu istiyoruz. Takımın durumu iyi, gayet iyi gidiyor. Ama maalesef bazı maçlarda şanssızlık oluyor, hatalar oluyor. Ligin başında üç-dört defa haksızlığa uğradık. Bütün Türk kamuoyu bunu zaten gördü, görüyor da. İnşallah bundan sonra hataların daha az olduğu, yanlışların yapılmadığı bir lig seyrederiz" dedi.

'ZEVKLİ GEÇİYOR MAÇLAR'

Süper Lig'de oynanan ilk 10 haftayı değerlendiren Sancak, "Takımlar iyi oyuncular aldılar. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş iyi bir kadro kurdu. Başakşehir keza öyle. Diğer takımlara mesela Kayserispor'a bakıyorsun, transfer yapmadı ama iyi bir kadrosu var. Konyaspor geçen sene biliyorsunuz iyi bir yerde ligi bitirdi, kadrosunu güçlendirdi. İyi takımlar var. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. O da önemli transferler yaptı. Zevkli geçiyor maçlar. İnşallah önümüzdeki maçlar da bol gollü olur. Futbol camiası güzel maçlar seyreder ve onları mutlu ederiz" dedi.

'BURADA İYİ NİYET ARAMAM, KÖTÜ NİYET VAR'

Adana Demirspor Başkanı, "Hatalar olur. Hataları kabul edebilirsin. Ama her maçta hata, olacak iş değil. Şimdi bakıyorsunuz, Fenerbahçe ile ilk oynadığımız maçta birinci golde verilen penaltı. Arkadan yapılan bir faul var. Ayağını uzatmış Kevin'ın boynuna kadar, bir eli suratında penaltı veriyor. O maçta Onyekuru'ya verilen penaltıyı 'ofsayt' diye kestiler. Hatayspor maçına gittik. Aynı pozisyonda iki tane penaltı var. Berk Yıldız'ı darbe ile indirdikleri ve onun devamında da kendi futbolcusundan gelen topu smaçla keserek penaltı verdi. Trabzonspor maçını hatırlayın. Orada orta hakemin de hatası yok, ama yan hakemin uyarısıyla olan bir şeydi. Şimdi net golü yan hakemin uyarısıyla kestiler. Gaziantep FK maçında atılan gol ofsayt. İlk yarıda Onyekuru'nun direkt ayağına basıldı, penaltı verilmiyor. Şimdi VAR niye var. Federasyonun bu konuda biraz çalışması lazım. Bu VAR böyle devam ederse olmasın daha iyi. İki tane kulübümüz başvurmuş zaten. Bizim maçlarda VAR olmasın diye. Federasyonun bu konuya eğilmesi lazım.

Şimdi Antep maçına bakıyorsunuz atılan golde 6 dakika maç durmuş. Kırmızı kart pozisyonunda 4 dakika durmuş. On tane oyuncu değişmiş. İki tane su molası. Verilen uzatma 6 dakika. Ben burada iyi niyet aramam, burada kötü niyet var. İyi niyeti ben tolere ederim. Hatta ben onları savunurum.

'HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'

Ama kötü niyeti asla affetmem. Beni öyle cezalarla terbiye etmeye kalkmasın federasyon. Hakkımızı sonuna kadar arayacağım. Bunu da bilsinler. Ama böyle olmaz. Sadece bana adalet değil, rakibime de adalet. Ben hiçbir maçta rakibin hakkının alınıp bana verilmesini kesinlikle istemem. Bunu her platformda söylüyorum. Hata olabilir, ama art niyet olmaz. Şimdi art niyet olduğu zaman bunun altında çok şeyler ararız. Onun için buradan federasyona mesajım olsun. Lütfen ve lütfen çok hızlı bir şekilde şu VAR'a müdahale etsinler. Bir pozisyon 6 dakika VAR'da bekletilmez. Niye bekletirsin 6 dakika? 1 dakikada çözmen lazım. Çizgiyi çizersin adil bir şekilde. Eğer niyetin farklıysa, ofsayt olan bir pozisyonu gole çevirmek istiyorsan, 6 dakika beklersin. Geçen sene gördük G.Antep-Galatasaray maçında bir futbolcu ofsaytı bozdu diye, o pozisyonun genişletildiğini gördük. O fotoğraf da var. Bunlara dikkat etmek lazım. Buradan bütün başkanlara sesleniyorum. Bir takıma yanlış yapıldıysa bunu dile getirin, söyleyin. Yarın öbür gün başınız yandığı zaman, o zaman yanınızda adam bulamazsınız " ifadelerini kullandı.