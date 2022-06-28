Murat Sancak: "İrfan Can gündemimize bile gelmedi"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın transferine ilişkin haberleri yalanladı.
Spor 28.06.2022, 16:18
Göztepe’nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Adana Demirspor ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Adana ekibinin başkanı Murat Sancak'tan bu haberlere yalanlama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, "Görüşme bile olmadı. Bizim üzerimizden bir yerlere pazarlanıyor gibi duruyor. İrfan'ı beğenirim ve severim ama gündemimize bile gelmedi" dedi.
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