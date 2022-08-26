Murat Sancak'ın cezası onandı
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verleni ceza TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.
Spor 26.08.2022, 18:44
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.
Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.
Kaynak: AA
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