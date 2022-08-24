Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'den ayrıldı
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika'nın Westerlo takımıyla anlaştı.
Spor 24.08.2022, 01:29
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Westerlo'ya transferi konusunda Belçika temsilcisiyle anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Henüz 11 yaşında kalbindeki sarı-lacivert sevgiyle kulübümüze ilk adımını atan, 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'mizin kıymetli ismi Muhammed, bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek." denildi.
Kaynak: AA
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