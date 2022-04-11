Mourinho özür diledi

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Salernitana'yı mağlup ettiği maçtaki davranışları nedeniyle hedef alındı.



Salternitana Sportif Direktörü Walter Sabatini, maçtan sonra Mourinho'nun hareketleri için eleştirilerde bulundu.



"Burada gördüğüm şeyin sportif düzeyde utanç verici bir davranış olduğunu söylemeliyim. Sahada olanlar kesinlikle kabul edilemez. Asla onun seviyesine inmeyeceğim."



Mourinhon ise yardımcısı Salvatore Foti'den maç önü sözleri nedeniyle Salernitana teknik heyetinden özür diledi.



"Yardımcılarımdan biri Salernitana'nın Serie B'ye gideceğini söyledi ve bunu söyleyen arkadaşımız için özür dilemeye gittim. Biz medeni insanlarız. Sahada olan sahada kalır. Maç bittikten sonra kimse kavga etmek için çıkışta beklemeyecek."

Kaynak: NTVSPOR