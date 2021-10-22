Mourinho, Norveç'te 6 yiyip döndü

UEFA Konferans Ligi üçüncü grup maçında Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt'in konuğu oldu.

Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetirken yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yaptı.

Ön eleme turunda Trabzonspor'u eleyerek gruplara kalan Roma, Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor.

Grubun ilk maçında evinde CSKA Sofya'yı 5-1 ile geçen Roma ikinci maçında da Zorya Luhansk deplasmanında 3-0 kazandı. Ancak İtalyan ekibi için Norveç deplasmanı ilk iki maç gibi olmadı.

Roma kontrolü kaybetti, Norveç deplasmanında dağıldı

Bodo / Glimt, 8. dakikada Erik Botheim'in attığı golle erkenden öne geçti. Roma bu golün şokunu atlatamamışken 20. dakikada Patrick Berg skoru 2-0'a taşıdı.

28. dakikada Roma'da Carles Perez sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Bu golle ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devreye yenik giren Roma yine umduğunu bulamadı. Erik Botheim 52. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise Ola Solbakken takımının dördüncü golü kaydetti. Bu dakikadan sonra Roma oyundaki kontrolü tamamen kaybetti.

78. dakikada Amahl Pellegrino skoru 5-1'e getirdi, 80. dakikada ise Ola Solbakken durumu 6-1 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı. Roma, 6-1'lik yenilgiyle Norveç'ten tarihi bir mağlubiyet eşliğinde ayrıldı.

Jose Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

Jose Mourinho bu yenilgiyle kariyerinde bir ilki yaşadı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca bugüne dek 1008 maça çıkan Portekizli ilk kez 6 gollü bir yenilgiye maruz kaldı.

Mourinho yönetimindeki takımlar bugüne kadar 6 ve daha fazla gol yememişti. Bodo / Glimt bu seriye son verdi.

Roma liderliği Bodo / Glimt'e devretti

Bu sonucun ardından Roma gruptaki liderlik koltuğunu Bodo / Glimt'e devretti. İtalyan ekibi 6 puanda kalırken Norveç temsilcisi ise 7 puana yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

Konferans Ligi'nde 19.45'te başlayan maçlardaki tüm sonuçlar şu şekilde:

Anorthosis 2-2 Flora Talinn

Karabağ 2-1 Kairat

Feyenoord 3-1 Union Berlin

Alashkert 0-3 LASK Linz

Maccabi Haifa 1-0 Slavia Prag

Vitesse 1-0 Tottenham

Mura 1-2 Rennes

Kopenhag 1-2 PAOK

Kaynak: NTVSPOR