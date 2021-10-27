Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu

Galatasaray'da derbi sonrasında büyük tartışma konusu olan Mostafa Mohamed kaçırdığı penaltı sebebiyle sarı kırmızılı camiadan özür diledi.

Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen Cicaldau'dan topu alan ve beyaz noktanın başına gelen Mısırlı futbolcu, Ersin Destanoğlu'nu geçememişti.

Mohamed yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi."