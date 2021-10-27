Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu
Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbide Mostafa Mohamed takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topu Cicaldau'dan almış ve beyaz noktanın başına geçmişti. Mısırlı futbolcu kullandığı penaltı atışını kaçırınca büyük tepki çekti. 23 yaşındaki forvet konuyla ilgili açıklama yaptı.
Spor 27.10.2021, 14:57
Galatasaray'da derbi sonrasında büyük tartışma konusu olan Mostafa Mohamed kaçırdığı penaltı sebebiyle sarı kırmızılı camiadan özür diledi.
Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen Cicaldau'dan topu alan ve beyaz noktanın başına gelen Mısırlı futbolcu, Ersin Destanoğlu'nu geçememişti.
Mohamed yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi."
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