Mostafa Mohamed maça damgasını vurdu
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Libya ile oynanan milli maçta 1 gol attı 1 de asist yaptı. 23 yaşındaki forvet oyuncusu gösterdiği performansla karşılaşmanın en dikkat çeken ismi oldu.
Spor 12.10.2021, 09:11 12.10.2021, 10:54
Galatasaray'da sezona kötü bir giriş yapan Mostafa Mohamed, yeniden kendini buldu.
Mısırlı futbolcu, son lig maçında iki gol atmasının ardından Mısır Milli Takımı ile çıktığı maçta da 1 gol 1 asistle oynadı.
Libya maçına ilk 11'de başlayan genç forvet, takımı adına attığı gol ve yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.
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