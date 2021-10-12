Mostafa Mohamed maça damgasını vurdu

Galatasaray'da sezona kötü bir giriş yapan Mostafa Mohamed, yeniden kendini buldu.

Mısırlı futbolcu, son lig maçında iki gol atmasının ardından Mısır Milli Takımı ile çıktığı maçta da 1 gol 1 asistle oynadı.

Libya maçına ilk 11'de başlayan genç forvet, takımı adına attığı gol ve yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.