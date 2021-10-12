Mostafa Mohamed'den şık gol: Köşeye bıraktı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 2. Turu'nda Mısır, deplasmanda Libya'yı 3-0 yenerken Galatasaraylı Mostafa Mohamed attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 2. Turu'nda Mısır, deplasmanda Libya'yla karşı karşıya geldi. 28 Mart Stadı'nda oynanan maçı Mısır 3-0 kazanırken Galatasaraylı Mostafa Mohammed maça damga vuran isim oldu.

40. dakikada El Fotouh'un golünde asist yapan Mostafa Mohamed, 45+4'te attığı golle skoru 2-0 yaptı. 72. dakikada Sobhi'nin golüyle skoru 3-0 oldu ve maçı Mısır 3 puanla kapattı. Bu sonuçla Mısır grubunda 10 puanla liderliğini sürdürürken Libya ise 6 puanda kaldı.