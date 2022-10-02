Monaco, Nantes'i 4'ledi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Monaco, ligin 9. hafta mücadelesinde Nantes'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2. dakikada Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçerken 6, 28 ve 62. (penaltıdan) dakikalarda Wissam Ben Yedder'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Nantes, maçtaki tek golünü 79. dakikada Monacolu oyuncu Caio Henrique'nin kendi kalesine atmasıyla buldu.

Bu sonuçla Monaco 17 puanla beşinci, 7 puanlı Nantes ise 16. sırada yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta grup maçında 6 Ekim Perşembe günü Monaco'ya konuk olacak.