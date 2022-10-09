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Monaco'dan önemli galibiyet

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçta Monaco, deplasmanda Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

Spor 09.10.2022, 18:55
Monaco'dan önemli galibiyet

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bu hafta sahasında ağırlayacağı Fransız temsilcisi Monaco, haftayı galibiyetle kapadı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Breel Embolo ve 80. dakikada Myron Boadu kaydetti.

Kaynak: AA
#Monaco #Montpellier
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