Monaco'dan önemli galibiyet
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçta Monaco, deplasmanda Montpellier'i 2-0 mağlup etti.
Spor 09.10.2022, 18:55
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bu hafta sahasında ağırlayacağı Fransız temsilcisi Monaco, haftayı galibiyetle kapadı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Breel Embolo ve 80. dakikada Myron Boadu kaydetti.
Kaynak: AA
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