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MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu aynı takıma kiraladı

MKE Ankaragücü Kulübü, kadrosunda bulunan 10 oyuncuyu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'a kiralık olarak verdi.

Spor 26.08.2022, 21:14
MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu aynı takıma kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mahmut Altınkaya, Muhammed Yasir Karabay, Mert Topuz, Ender Aygören, Atakan Dama, Murat Sipahioğlu, Arif Emre Eren, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik ve Mervan Yusuf Yiğit'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Ankara Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kaynak: AA
#MKE Ankaragücü #Ankara Demirspor
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