Mirasyedi Ali Koç Fenerbahçe'nin değerlerini elden çıkartıyor

Görevde bulunduğu 4 yıl içerisinde sportif anlamda hiçbir başarı elde edemeyen başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin değerlerini de bir bir elden çıkarıyor.

Aziz Yıldırım tarafından Fenerbahçe’nin geleceği için büyük fedakarlıklarla kulübe kazandırılan Fenerbahçe Koleji zarar ettiği gerekçesiyle Bahçeşehir Koleji’ne devredildi. Kiralama bedelinin aylık 400 bin TL gibi cüzi bir rakam olduğu öğrenildi.

Ali Koç, 2019 yılında da yine zarar ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Üniversitesi’ni Medicana Sağlık Grubu’na devretmiş, Fenerbahçe’nin üniversitede hiçbir söz hakkı kalmamıştı. Öğrenci velileri, durumu devir işlemi gerçekleştikten sonra, kulüp internet sitesinden yapılan açıklamayla öğrenirken, önceki gün okulda yapılan toplantıda velilerin Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdikleri öğrenildi.

Öğrenci velilerinin yanı sıra sarı-lacivertli camia da Fenerbahçe Koleji’nin devredilmesine büyük tepki gösterdi. Yönetimin genel kurul üyelerinin görüşüne başvurmadan böyle ciddi bir karar alması camiada büyük tepkiye neden olurken, genel kurul üyeleri kulübe mail atarak, telefon ederek ve sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada “Fenerbahçe Koleji devredilemez” etiketi açarak, Ali Koç ve yönetimine tepkilerini dile getirdiler.

2014 yılında Fenerbahçe Koleji’nin yer aldığı 26.5 dönümlük arazi ihaleyle satışa çıkarılmıştı. Eski başkan Aziz Yıldırım, ihaleye girerek değerinin üstünde 70 milyon TL bedelle araziyi kulübe kazandırmış, Fenerbahçe Koleji’nin bugüne gelmesini sağlamıştı.

Aziz Yıldırım uyarmıştı

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçen yıl yapılan seçimli genel kurul öncesi kulüp iştirakleri ile ilgili yönetime geniş yetki veren 16. madde konusunda genel kurul üyelerini uyarmıştı. Yıldırım, “Tehlikeli madde. Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. Ne olacağı belli değil” demişti.