banner38

Mirasyedi Ali Koç Fenerbahçe'nin değerlerini elden çıkartıyor

Dört yıl içinde görevde bulunduğu sürede sportif anlamda hiçbir başarı elde edemeyen başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin değerlerini bir bir devrediyor. Fenerbahçe Üniversitesi’nden sonra Fenerbahçe Koleji de Ali Koç tarafından zarar ediyor gerekçesiyle Bahçeşehir Koleji’ne devredildi.

Spor 17.03.2022, 12:47
Mirasyedi Ali Koç Fenerbahçe'nin değerlerini elden çıkartıyor

Görevde bulunduğu 4 yıl içerisinde sportif anlamda hiçbir başarı elde edemeyen başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin değerlerini de bir bir elden çıkarıyor.

Aziz Yıldırım tarafından Fenerbahçe’nin geleceği için büyük fedakarlıklarla kulübe kazandırılan Fenerbahçe Koleji zarar ettiği gerekçesiyle Bahçeşehir Koleji’ne devredildi. Kiralama bedelinin aylık 400 bin TL gibi cüzi bir rakam olduğu öğrenildi.

Ali Koç, 2019 yılında da yine zarar ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Üniversitesi’ni Medicana Sağlık Grubu’na devretmiş, Fenerbahçe’nin üniversitede hiçbir söz hakkı kalmamıştı. Öğrenci velileri, durumu devir işlemi gerçekleştikten sonra, kulüp internet sitesinden yapılan açıklamayla öğrenirken, önceki gün okulda yapılan toplantıda velilerin Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdikleri öğrenildi.

Öğrenci velilerinin yanı sıra sarı-lacivertli camia da Fenerbahçe Koleji’nin devredilmesine büyük tepki gösterdi. Yönetimin genel kurul üyelerinin görüşüne başvurmadan böyle ciddi bir karar alması camiada büyük tepkiye neden olurken, genel kurul üyeleri kulübe mail atarak, telefon ederek ve sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada “Fenerbahçe Koleji devredilemez” etiketi açarak, Ali Koç ve yönetimine tepkilerini dile getirdiler.

2014 yılında Fenerbahçe Koleji’nin yer aldığı 26.5 dönümlük arazi ihaleyle satışa çıkarılmıştı. Eski başkan Aziz Yıldırım, ihaleye girerek değerinin üstünde 70 milyon TL bedelle araziyi kulübe kazandırmış, Fenerbahçe Koleji’nin bugüne gelmesini sağlamıştı.

Aziz Yıldırım uyarmıştı

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçen yıl yapılan seçimli genel kurul öncesi kulüp iştirakleri ile ilgili yönetime geniş yetki veren 16. madde konusunda genel kurul üyelerini uyarmıştı. Yıldırım, “Tehlikeli madde. Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. Ne olacağı belli değil” demişti.

Kaynak: Yeni Şafak
#Ali Koç
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19