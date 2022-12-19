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Milot Rashica, "Ronaldocu" çıktı

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, son haftalarda yakaladığı yüksek performansını devam ettirmek istiyor.

Spor 19.12.2022, 16:58
Milot Rashica, "Ronaldocu" çıktı

GSTV ve Galatasaray dergisine konuşan Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferi, performansı ve sakatlığı, Türk futbolu gibi birçok konuda açıklama yaptı.

Transfer döneminin son gününde kiralık geldiği Galatasaray'a transferini anlatan Rashica, "Galatasaray'ın transfer sürecinin başladığı günden itibaren benimle ilgilendiğini biliyordum ancak o süreçte bonservisimin bulunduğu Norwich City ile bir anlaşma sağlanamamıştı. Daha sonra transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray'ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum. İlk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menajerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferim tamamlandı ve buradayım." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kanat oyuncusu, Juan Mata, Mauro Icardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross ile aynı gün transfer olmasıyla ilgili, "Mata ve Icardi gibi yıldızlar ve diğer oyuncular ile aynı gün gelmem, onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak benim için çok özeldi." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen araya iyi girdiklerini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir aranın olması nedeniyle çok üzgünüm. Çünkü hem kendi açımdan hem de takım olarak çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Özellikle son 2-3 maçta çok iyiydik. Bu arada sakatlığımdan dolayı çok fazla antrenman yapamamıştım. Ancak günden güne daha iyiye doğru gidiyorum ve lig başlayana kadar daha hazır bir hale geleceğim. Hem kendim hem de takım olarak lige en iyi şekilde başlayıp bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp"

Milot Rashica, Türkiye'yi ve Türk futbolunu yakından takip ettiğini ancak transfer olduktan sonra Galatasaray'ın göründüğünden daha büyük bir kulüp olduğunu anladığını dile getirdi.

"Kosovalı olduğum için Türk futbolunu ve Türkiye'yi hep yakından takip ediyorduk." diyen Rashica, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize benzeyen insanlarız. Açıkçası gelmeden önce de zaten Galatasaray'ın büyüklüğünü yakından biliyordum. Büyük bir hayranlıkla takip ediyorduk. Bu nedenle de burada nelerle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Ancak dürüst olmak gerekirse şimdi buradayım ve Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp. Bunu içine girdiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz. Her şey çok büyük bir kulüpte olması gerektiği gibi profesyonelce işliyor. Herkes profesyonelce çalışıyor ve işini çok iyi yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum."

"Okan Buruk'u çok seviyorum"

Rashica, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile çalıştıkları için takım olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Buruk'un işinde çok iyi olduğunu anlatan Kosovalı futbolcu, "Kişisel olarak da çok seviyorum. Belki başlarda takım olarak iyi oynamıyor gibi göründük ancak bence bir süreçten geçiyorduk. Çünkü yeni oyuncular, yeni bir takım, yeni bir hoca ile sezona başlandı. Bir adaptasyon süreci yaşandı. Okan hocanın oyun sistemine adapte olmak gerekiyordu ve bunu başardık. Bunu da özellikle takım olarak son 4-5 maçta yakaladığımız çıkıştan anlayabilirsiniz. Takım olarak birbirimize alıştık ve Okan hocanın bizden istediklerini tam anlamıyla yerine getirmeye başladık. Böyle bir hocaya sahip olduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki arkadaşlık ortamının iyi olduğunu aktaran Rashica, "Futbolda hemen hemen her başarıyı yakalamış oyuncular var ve bir yandan da çok mütevazılar. Genç, yetenekli ve tecrübeli oyuncuların karışımıyla ortaya çıkan bir takıma sahibiz. Soyunma odasında ve kulüp içindeki arkadaşlığın, atmosferin harika olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Rashica, takımdaki her oyuncuyla iyi anlaştığını belirterek, "Ancak özellikle yemeklerde Seferovic ile oturuyoruz. Çünkü Arnavutluk ve Kosova'dan onun da tanıdığı birçok ortak arkadaşımız var. Onun dışında Patrick, Barış ve Mata ile de çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Milot Rashica, ligin geride kalan 14 haftalık bölümünde aleyhlerine hakem hataları yapıldığını savunarak, "Ligin geri kalan bölümünde üzerimize gelindiği ve tabii ki bizi zorlayan kararlar vardı ama futbolcu olarak bizim yapabileceğimiz çok fazla şey olmuyor. Sadece futbolumuza odaklanmamız gerekiyor. Bunlardan rahatsızlık duysak bile en iyi şekilde kendimizi geliştirmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

"Stadımızdaki harika atmosferi çok seviyorum"

Galatasaraylı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların Nef Stadı'nda müthiş bir atmosfer oluşturduğunu anlattı.

Taraftarların tezahüratlarla yüksek ses çıkardığını aktaran Rashica, "Stadımızdaki harika atmosferi çok sevdiğimin de altını çizmek istiyorum." dedi.

Taraftarlarla arasında bir bağ oluştuğunu vurgulayan Kosovalı oyuncu, "Beni harika karşıladılar. Galatasaray taraftarı inanılmaz. Beni hep desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. Kariyerimde böyle bir taraftar görmedim." açıklamasını yaptı.

"İdolüm Ronaldo"

Milot Rashica, idol olarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu gördüğünü söyledi.

Ronaldo ile aynı mevkide oynadığını vurgulayan Rashica, "Oynadığım mevkinin aynı olması nedeniyle Cristiano Ronaldo'yu idol olarak görüyorum. İkimizin de sağ ayağı çok güçlü. Çocukluğumdan beri onu takip ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Galatasaray #milot rashica #Süper Lig
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