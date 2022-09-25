Milliler prestij için sahada

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki altıncı ve son maçında bugün Faroe Adaları ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent Torshavn’da saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak müsabakayı, Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Serhiy Boiko yönetecek.

Sakatların yerine 4 takviye

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkacar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz’tan forma şansı bekleyecek.

Grupta liderlik garanti

Grupta ilk 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra İstanbul’da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan Türkiye, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi’ne yükseldi.