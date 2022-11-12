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Milliler ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 86-52 yenmeyi başardı.

Spor 12.11.2022, 00:30
Milliler ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 7. maçta üçüncü kez kazandı. Belçika ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Bako'nun üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Belçika, 2. dakikada 6-0'lık üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle yanıt veren Türkiye, 6. dakika skoru 13-6'ya getirdi. Kalan bölümde Sadık Emir Kabaca'nın skorer performansıyla farkı açan milliler, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan Türkiye, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve hücumda daha etkili oynayan Belçika, 26. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 45-38. Bu bölümden sonra 15-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kalan skoru 60-38'e getirdi. Türkiye, son periyoda 60-40 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.

Wilbekin, 3 yılı aşkın süre sonra ay-yıldızlı formayı giydi

Scottie Wilbekin, 3 yıl 2 ay 2 gün sonra yeniden A Milli Takım forması altında maça çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan 29 yaşındaki oyun kurucu şutör, son olarak 9 Eylül 2019'da FIBA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile oynanan klasman maçında ay-yıldızlı formayı giymişti.

"Bütün çocuklarımızı kutluyorum, gurur dolu bir mücadele gösterdiler"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışan, gurur dolu bir mücadele gösterdiler. Anlamlı bir gün. Hele ki dün Ata'mızın ölüm yıl dönümünden sonra bugün böylesine anlamlı bir mücadeleyi gösterdikleri için bütün çocuklarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hücumda topu çok iyi paylaştıklarını aktaran Ergin Ataman, "Belçika'nın kısalarına yoğun baskı yapmayı planlamıştık. Maç içerisinde 12 oyuncuyu da döndürerek özellikle kısaları baskı altına almaya çalıştık. Çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bir galibiyet sonuçta bizi Dünya Kupası'na götürmeyecek ama bu sayı farkı bizim için ileri maçlarda önemli olabilir. Önümüzde Sırbistan maçı var. Daha farklı bir takım. Belçika'nın 2 ay önce Dünya Kupası eleme maçında Belgrad'da Sırbistan'ı yendiğini düşünürsek... Yarından itibaren Sırbistan maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Melih Mahmutoğlu: "Önemli bir maçtı"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ise ciddi bir rakip karşısında kazandıklarını vurgulayarak, "Önemli bir maçtı. Dünya Kupası'na kalmak için 4'te 4 yapmamız lazım. Savunmada sert oynayarak istediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sırbistan maçına ilişkin de konuşan Melih, "Çok daha önemli ve zor olacak. Deplasmanda oynayacağız. Bu şekilde oynarsak oradan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"Herkesi gönülden kutluyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika'yı 86-52 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Genç bir kadroyuz. Farklı kadrolarla oynuyoruz. İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Herkes takımın başarısından gurur duymuştur. Sporcu kardeşlerimizin iyi ve kötü gününde her zaman yanındayız. İyi bir galibiyet oldu. Sırbistan maçından önce moral olacaktır. Herkesi gönülden kutluyoruz. Milli takım, taraftarın desteğiyle daha iyi performans sergiliyor. Onlara destekleri dolayısıyla teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başkan Türkoğlu, millilerin 14 Kasım Pazartesi günü Sırbistan ile deplasmanda yapacağı müsabakayla ilgili, "Dünya Kupası için bütün maçlar çok önemli ve anlamlı. Tüm ekip her şeyin bilincinde. Böyle mücadele ettikleri sürece iyi bir basketbol ortaya çıkacaktır. Şanssızlıklar yaşadık ama bunları geride bırakıp iyi mücadele ettiğimizde iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
#A Milli Erkek Basketbol Takımı #belçika
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