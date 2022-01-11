Milli tenisçiler İlkel ve Çelikbilek elendi
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli tenisçiler rakiplerine yenilerek elendi.
Spor 11.01.2022, 08:16 11.01.2022, 08:19
Avustralya Açık elemelerinin ikinci gününde milli tenisçiler İlkel ve Çelikbilek sabah seansında Türkiye saatiyle 02.00'de korta çıktı.
Elemenin ilk turunda 166. sırada yer alan Fransız Enzo Couacaud ile karşılaşan klasmanın 154. basamağındaki Cem İlkel, rakibine 3-6, 7-6 ve 6-4 kaybettiği setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Klasmanın 164. sırasında yer alan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek de elemelerin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 141. basamağında bulunan Amerikalı Ernesto Escobedo'ya karşı iki seti de 6-4 kaybederek 2-0 yenildi.
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|22
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|19
|19
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|19
|19
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|19
|8
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|P
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|53
|2. Chelsea
|21
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|42
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|20
|35
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|34
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|18
|33
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|31
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|28
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|19
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|20
|23
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|23
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|19
|22
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|19
|21
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|18
|19
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|19
|19
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|18
|13
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|17
|11
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|19
|11
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|19
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|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
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|33
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|33
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|32
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|31
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