Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluk

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zeynep, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı.

Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplam üçüncü, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.