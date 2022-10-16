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Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluk

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyon oldu.

Spor 16.10.2022, 13:07
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluk

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zeynep, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı.

Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplam üçüncü, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

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