Milli takımlara 37 futbolcu gönderdiler

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar için toplandı. Ancak Süper Lig'deki takımların gündemi de milli takıma gidecek futbolcular...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor galibiyetinin ardından milli ara vurgusu yaparken oyuncuların nasıl döneceğinin kritik olduğunu ifade etti. Yalnızca Terim için değil, birçok teknik adamın gündemi aynı. Yoğun fikstür nedeniyle birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren takımlar milli arayı sapasağlam tamamlamayı umuyor. Peki dört büyüklerde hangi futbolcular milli takımlara gidiyor?

Beşiktaş'ta A takımdan 8 oyuncu milli takımlarda olacak. Siyah-beyazlılarda A Milli Takım'a tek isim gidiyor. Rıdvan Yılmaz, milli takım kampında olacak. Kenan Karaman ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı da Ümit Milli Takım'a katıldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Michy Batshuayi (Belçika), Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo) ve Domagoj Vida (Hırvatistan) ülkelerinin milli takım kadrolarında bulunuyorlar. Atiba Hutchinson ile Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin Kanada Milli Takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giymeyecekler, üçüncü maçta oynayıp oynamayacakları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Fenerbahçe A takımından 10 oyuncu milli takımlarda bulunacak. Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, A Milli Takım'a davet edilen isimler. Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım'da yer alırken Arda Güler ise U17 Milli Takımı'nda forma giyecek.

Ülkesini temsil edecek diğer Fenerbahçeli futbolcular ise şöyle: Attila Szalai (Macaristan), Kim Min-Jae (Güney Kore), Dimitrios Pelkas (Yunanistan), Enner Valencia (Ekvador), Filip Novak (Slovakya).

Galatasaray'da A takımdan 12 oyuncu milli takımlarda yer alacak. A Milli Takım aday kadrosunda Galatasaray'dan üç oyuncu bulunuyor. Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, milli takım için ter dökecek. Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer buldu.

Galatasaray'da birçok yıldız da kendi ülkesinin milli takımının kadrosunda bulunuyor: Fernando Muslera (Uruguay), Christian Luyindama (Demokratik Kongo), DeAndre Yedlin (ABD), Sofiane Feghouli (Cezayir), Olimpiu Morutan (Romanya), Alexandru Cicaldau (Romanya), Mostafa Mohamed (Mısır)

Trabzonspor, A Milli Takım'a Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir'i gönderiyor. Trabzonspor'da A takımdan 7 oyuncu milli takımlarda forma giyecek.

Trabzonspor'da milli takıma giden diğer oyuncular şu şekilde: Anastasios Bakasetas (Yunanistan), Manolis Siopis (Yunanistan), Marek Hamsik (Slovakya), Andreas Cornelius (Danimarka)