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Milli takımın maç programı belli oldu: İlk maç Ermenistan'la

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Spor 10.10.2022, 17:39
Milli takımın maç programı belli oldu: İlk maç Ermenistan'la

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

Kaynak: AA
#A milli takım #EURO 2024 #Maç programı
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