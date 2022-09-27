Milli takımda yol ayrımı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı.
Spor 27.09.2022, 16:52 27.09.2022, 16:54
TBF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu’na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.
Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu’na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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