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Milli takımda değişiklik: Fenerbahçeli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Spor 13.11.2022, 16:43
Milli takımda değişiklik: Fenerbahçeli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
#A milli takım #aday kadro #Emre Mor
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