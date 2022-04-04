Milli takımda ayrılık
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Spor 04.04.2022, 17:15
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF), yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene'ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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