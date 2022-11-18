Milli takımda ayrılık
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.
Spor 18.11.2022, 18:46
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.
Kaynak: AA
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