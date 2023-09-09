Milli Takım yıldızından inanılmaz hata
Milli Takım oyuncusu Cenk Özkaçar'ın yaptığı inanılmaz hata takımın geriye düşmesine neden oldu.
Spor 09.09.2023, 12:32
A Milli Takımımızın, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk ettiği maçın 49. dakikasında Ermenistan atağında futbolcumuz Cenk Özkaçar'ın uzaklaştıramadığı pozisyon sonrasında top ağlara gitti ve takımımız 1-0 geriye düştü.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
CENK ISKALAYINCA GOLÜ YEDİ
Kİkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Ermenistan, 49. dakikada etkili geldi.
İçeriye çevirilen topta Cenk Özkaçar, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca arkasında bulunan Artak Dashyan topu ağlara yolladı.
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