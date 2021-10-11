Milli Takım 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki sekizinci maçında bugün Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.

Elemelere Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan ancak son 5 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi, 1 de galibiyet alabilen ay-yıldızlılar 12 puanla üçüncü sıraya düştü. Grupta Hollanda 16 puanla liderlik koltuğunda otururken, Norveç 14 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Katar’a gidebilmek için öncelikli olarak grubu lider bitirmek gerekiyor ancak bu ihtimal şu anda oldukça zor duruyor. Önümüzdeki en kestirme yol ise ikinci sırada yer alarak kendimizi play-offlara atmayı başarabilmek. Bunun için de kalan 3 maçımızı da kazanıp Norveç’in kaybını beklememiz gerekiyor. Bu bakımdan bugünkü maç tam anlamıyla “ya tamam ya devam” maçı anlamı taşıyor.

Grupta bugün Norveç-Karadağ ve Hollanda- Cebelitarık maçları da oynanacak.

Kadroda değişiklikler olabilir

A Milli Takım’da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugünkü maçta forma giyebilecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz’un, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız son maçın kadrosunda değişiklikler yapabileceği kaydedilirken, Çağlar’ın stoperdeki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sol bekte Caner’in yerine Rıdvan, orta sahada Berat’ın yerine Orkun’un forma giyebileceği de belirtiliyor.

Ay-yıldızlı ekibin Norveç ile oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle dün operasyon geçiren Kenan Karaman kadrodan çıkarılmıştı.

STAT: Daugava

HAKEM: Andreas Ekberg (İsveç)

SAAT: 21.45 YAYIN: TRT 1

LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjunis, Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, Uldrisis

TEKNİK DİREKTÖR: Dainis Kazakevics

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner (Rıdvan), Ozan, Berat (Orkun), Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz