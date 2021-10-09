Milli takım Letonya'ya indi
Dünya Kupası eleme grubunda Letonya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak Letonya'ya indi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul karşıladı.
Milliler, Letonya müsabakası öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Daugava Stadı'nda 19.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Letonya-Türkiye karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
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|1
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|18
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|8
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|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
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|8
|7
|16. Adanaspor
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|6
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|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
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|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
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|14
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|7
|12
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|7
|12
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|10. Aston Villa
|7
|10
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|10
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|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
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|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
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|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
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|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
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|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
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|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
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|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
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|7
|3
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|1