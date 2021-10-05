Milli Takım kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya alındı.
Spor 05.10.2021, 10:57
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda, Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol el ikinci parmağında kırık bulunan Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç maçı sonrası bir operasyon geçireceği ve bu nedenle Halil Dervişoğlu'nun aday kadroya alındığı bildirildi.
Kenan Karaman, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve elinde kırık tespit edilmişti.
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