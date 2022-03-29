Milli takım İtalya maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Spor 29.03.2022, 00:48
Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşyehir Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durdu.
Öte yandan hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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